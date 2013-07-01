Эксперты уверены, что курс гривны не снизится

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что продемонстрированный в I полугодии профицит платежного баланса более 3,2 млрд долл. показывает, что в 2013 году девальвации гривны не будет.

«Профицит платежного баланса Украины по итогам начала 2013 г. просто таки поломал все схемы для валютных спекулянтов. В конце прошлого года многие эксперты и аналитики ожидали дефицит текущего счета, и именно этим они объясняли необходимость девальвации гривны. Но вместо дефицита платежного счета получился профицит более 3,2 млрд долларов», – цитирует специалиста РБК-Украина.

Эта ситуация, по его словам, вынудила валютных спекулянтов активно «прогнозировать» девальвацию гривны, явно не обращая внимания на свои предыдущие прогнозы и на профицит платежного баланса.

«Фактически профицит платежного баланса показывает, что в 2013 г. девальвации гривны не будет. Возможен частичный рост курса доллара до 8,2-8,3 грн в конце года, но и это может быть нивелировано ревальвацией курса гривны до уровня 8 грн, как это было в конце 2012 г.», – рассказывает Охрименко.

По его словам, сегодня проблемы девальвации гривны в Украине не существует, но есть ожидания небольшой инфляции в конце года. Летом-осенью, по его мнению, процесс обмена наличной валюты на гривну будет ускоряться, и это может несколько повлиять на рост цен в Украине.