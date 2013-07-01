На одесском пляже утонул подросток из Азербайджана

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, «15-летний отдыхающий приехал в Одессу с семьей - младшим братом и родителями. Дети пошли на пляж самостоятельно. Старший ушел купаться, долго не возвращался и его брат поднял тревогу».

Тело около 14.00 вытащили из воды другие отдыхающие, они же вызвали скорую помощь, специалисты которой констатировали смерть.