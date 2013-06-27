Самолет с телами погибших альпинистов вылетел из Пакистана

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Этим же рейсом в Харьков прибудут 7 граждан Украины – участников альпинистской экспедиции.

Ориентировочное время прибытия самолета в аэропорт Харькова – 28 июня в 02:30 утра, говорится в сообщении.

Представители СМИ, которые намерены освещать прибытие самолета в Харьков, могут обращаться непосредственно в Департамент массовых коммуникаций Харьковской областной государственной администрации по номеру телефона: 057 - 700 -03 – 31 или моб. 093–678- 43-19.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Пакистане вооруженные боевики ворвались в базовый лагерь альпинистов в провинции Гилгит-Балтистан на территории спорного региона Кашмир и расстреляли международную группу туристов. Из харьковской экспедиции погибли трое.