ЮНИСЕФ призывает Украину не унижать детей-нарушителей закона

Как сообщили УНИАН в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), об этом сказала руководитель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Юкие Мокуо.

По словам Мокуо, проведенные исследования свидетельствуют, что в Украине дети становятся жертвами физического насилия, их незаконно задерживают в отделениях милиции и вынуждают к признанию в преступлениях, а также оставляют без юридической помощи.

В ЮНИСЕФ также сообщили, что в новом докладе ЕС/ЮНИСЕФ, который был представлен сегодня на Конференции по вопросам правосудия относительно детей в Брюсселе, отмечается, что дети в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ, невзирая на осуществляемые последовательные реформы, все еще имеют большие трудности при получении доступа к правосудию.

В докладе говорится о сокращении количества детей, которых удерживают в местах лишения свободы. В то же время авторы отчета подчеркивают тот факт, что случаи жестокого обращения, вплоть до применения пыток, зафиксированы во всех странах, где проводилось исследование (Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан и Украина). Практически во всех этих странах разрешено заключать в одиночную камеру.

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При этом в ЮНИСЕФ отмечают, что многие из этих стран постепенно приводят свое законодательство в соответствие с международными стандартами. Изменение местного законодательства в вопросах вынесения приговора и другие осуществляемые реформы также помогли существенно сократить количество детей, которые находятся за решеткой.

«Невзирая на определенный прогресс, правосудие все еще не учитывает интересы детей. Системы правосудия должны быть измененные таким образом, чтобы в них обеспечивалось соблюдение прав всех детей», - сказала заместитель Исполнительного директора ЮНИСЕФ Йока Брандт.

***Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) является мировым лидером в защите прав и интересов детей. Фонд работает в более 190 странах мира ради защиты и поддержки детей с момента их рождения и до начала взрослой жизни.