Об этом Ю.Мокуо заявила в интервью газете "Комсомольская правда в Украине".

"Меня беспокоит тот факт, что в Украине нет четкого максимального срока предварительного содержания в заключении. В итоге дети непростительно много времени проводят в СИЗО. Мы рекомендуем четко прописать в законе эти обстоятельства. Также в Украине следует отменить совместное содержания детей и взрослых, которое все еще практикуется в некоторых пенитенциарных учреждениях", - сказала Ю.Мокуо.

По ее словам, многих детей, которые находятся в СИЗО, не нужно было вообще брать под стражу. "Конвенция о правах ребенка определяет, что лишение свободы – это крайняя мера, исключительно в отношении тех детей, которые совершили насилие против людей, злостных рецидивистов, а также в тех случаях, когда нет иной альтернативы. Чем дольше ребенок находится под стражей, тем больше разрывается его связь с семьей, а его реинтеграция в общество – под угрозой", - пояснила глава ЮНИСЕФ в Украине.

Кроме того, эксперты рекомендуют Украине прекратить практику карцеров для детей. "Это нарушение международных норм и считается жестоким обращением. На самом деле уже бессмысленно сосредотачивать основные усилия на ребенке, который уже совершил преступление. Система правосудия должна быть направлена на предупреждение правонарушений среди детей и молодежи. В таком случае нам не придется спасать их от "системы", - подчеркнула Ю.Мокуо.