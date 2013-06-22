После перекрытия дороги жителями прокуратура проверяет рудник

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, община села Косовская Поляна обратилась в прокуратуру по поводу незаконной, по их мнению, разработки месторождений полиметаллических руд вблизи села.

«Поэтому прокуратурой области организовано проведение проверки законности деятельности данного общества и направлены соответствующие письма в государственную экологическую инспекцию в Закарпатской области, государственную инспекцию сельского хозяйства Закарпатской области, управление Госгорпромнадзора в Закарпатской области и государственную организацию “Западная территориальная инспекция государственного геологического контроля за ведением работ по геологическому изучению и использованию недр”, - сообщил заместитель прокурора Закарпатской области Виталий Роман.

Он также сказал, что упомянутая госинспекция, в соответствии со своей компетенцией, осуществит проверку, а в случае выявления нарушений - будет и соответствующее реагирование.

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Со своей стороны пресс-служба Закарпатского областного совета обнародовала информацию, в которой указывает, что ООО «Мармарош» не вправе осуществлять деятельность в связи с отсутствием соответствующих согласований.

Как говорится в сообщении, Закарпатский областной совет действительно 4 ноября 2011 года принял решение «О согласовании ходатайства ООО «Мармарош».

«Вышеуказанным решением Закарпатский областной совет согласовал ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Мармарош» о предоставлении специального разрешения на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку полиметаллических руд участка «Гаврищук», при условии получения согласования землепользователей, Раховского городского совета, Косовско-Полянского сельского совета и Кобылецко-Полянского поселкового совета. То есть, следует понимать, что решение областного совета можно считать действующим и юридически легитимным при условии получения ООО «Мармарош» согласований и от всех вышеуказанных субъектов (решение сельского, поселкового, городского советов)», - говорится в информации пресс-службы Закарпатского областного совета.

Как сообщал УНИАН, 17-18 июня в Раховском районе Закарпатской области более 500 жителей села Косовская Поляна перекрывали дорогу, протестуя против добычи полметаллических руд близ их села.