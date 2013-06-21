Эксперты назвали главный фактор развития территорий Украины

Об этом заявила в ходе экспертного опроса Института Горшенина эксперт Института Марина Ткаченко.

По ее словам, удобное, оптимизированное транспортное сообщение – один из основных факторов развития территорий. «Скорость и комфорт пассажироперевозок, сокращение времени, которое человек проводит в пути – это то, что преодолевает еще недавно существовавшее в Украине противоречие между возросшим темпом жизни с одной стороны и физическими расстояниями между регионами страны – с другой. Возможность комфортно и быстро переместиться в течение светового дня из одной точки страны в другую делает качественно иной деловую жизнь и открывает новые возможности для современного рынка труда и занятости», - считает эксперт.

Марина Ткаченко обратила внимание, что в настоящее время большинство украинцев не привязаны к месту жительства, стремятся перемещаться как можно быстрее, работают в проектном режиме и совмещают в своей деятельности и бизнесе две и более территорий. «Таким образом, скоростные железнодорожные перевозки, безусловно, повышают качество жизни людей», - резюмировала эксперт.

Еще один очень важный момент, по ее мнению, связан с тем, что удобные и быстрые транспортные артерии «преодолевают анахроничную схему «центр-провинция»: «Равная доступность к скоростному транспорту и инфраструктурная модернизация уже теперь большинства областных центров – все это увеличивает шансы развития тех территорий, которые еще вчера считались провинциальными, и задает одинаковые стандарты жизнедеятельности для центра и периферии страны», - констатировала Марина Ткаченко.

«Запуск быстрого железнодорожного сообщения на развитие городов влияет и очень серьезно. Поскольку это позволяет людям, при соответствующем комфорте и сокращении времени передвижения в пути, в разы увеличивать мобильность, которую требует скорость развития нынешнего общества», - подчеркнул экс-министр регионального развития, народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Анатолий Близнюк.

По мнениюдиректора Европейской Бизнес Ассоциации Анны Деревянко, скоростное железнодорожное сообщение стимулирует развитие бизнес-отношений.«Быстрее происходят контакты. Понятное дело, бизнесмены могут общаться и по телефону, скайпу, с помощью других средств коммуникации, но иногда возникает необходимость приехать друг к другу. В этом случае очень помогает скоростное железнодорожное сообщение, когда за, условно, пару часов можно достичь любой точки Украины (в перспективе)», - отметила экспертв комментарии Институту Горшенина.

Анна Деревянко считает, что скоростные железные дороги могут, в этом плане, стать в один ряд с дешевым авиасообщением.

Кроме того, отмечает эксперт, это влияет и на туристическое развитие. «Если людям будет удобно и комфортно сообщаться между разными городами, я уверена, что туризм будет набирать обороты, даже внутри страны», - считает Анна Деревянко.

При этом,по ее словам, нужно обращать внимание на развитие инфраструктуры в тех городах, с которыми происходит сообщение: на наличие, к примеру, и дешевых, и средних по цене, и дорогих отелей, которые могут приютить у себя туристов, и качественных ресторанов, и так далее. «Однако удобное и быстрое сообщение является ключевым. Поскольку можно иметь классный ресторан и классный отель, но если к ним невозможно, неудобно добираться – то желания большого ехать в такой отель не возникнет», - резюмировала эксперт.

Конкретные примеры уже достигнутых благодаря скоростному железнодорожному сообщению результатов развитий территорий в Украине привел эксперт в транспортной сфере Александр Кава: «Уже можно сказать о существенном повышении доступности курортного региона Миргород, который получил скоростное сообщение со многими городами, в том числе, с Киевом: время в пути из Киева до Миргорода сократилось до 2 часов. Что делает его более привлекательным как для туристов из Украины, так и для иностранцев».

Кроме того, по словам эксперта, развитие скоростного сообщения стало «большим плюсом» для Полтавы: «Город имел посредственное сообщение со многими крупными городами Украины. Теперь время в пути от Киева составляет всего 2 часа 50 минут, что гораздо быстрее, чем даже автомобильным транспортом. Время в пути между Полтавой и Харьковом сократилось до немногим более 1 часа. Плюс появилась возможность доехать до Донецка за три часа. Соответственно, это стимулирует повышение экономической активности в регионе», - резюмировал эксперт в ходе экспертного опроса Института Горшенина.

Перспектива развития скоростного сообщения, по словам эксперта, хорошо видна на мировом опыте. «На примере других стран, скоростное и высокоскоростное движение стимулирует экономическое развитие в регионе, через который проходят эти поезда. Поскольку высокоскоростная линия позволяет не только запускать поезда, которые преодолевают расстояние между крупными городами. Но по этим же линиям ходят поезда, которые делают большее количество остановок, что позволяет существенно изменить ситуацию на рынке труда. То есть люди получают доступ к большему количеству новых рабочих мест. А это, в свою очередь, приводит к увеличению доходов жителей регионов, что, опять же, стимулирует экономическое развитие, развитие сопутствующих дополнительных услуг в этих городах», - констатирует эксперт.

Напомним, в 2012 году Укрзализныця начала эксплуатировать купленные в Корее скоростные поездаИнтерсити+.С 26 мая 2013 года скоростные электропоезда начали курсировать в направлении Крыма. Новые направления Донецк-Симферополь, Днепропетровск-Симферополь и Харьков-Симферополь не повлияли на количество ночных поездов. Кроме того, открыт новый маршрут Киев-Тернополь, а маршрут Киев-Днепропетровск продлен до Запорожья. За время эксплуатации поездами Интерсити+ было перевезено 2 млн. пассажиров.