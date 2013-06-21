В Киеве зарегистрировано 13 тысяч новорожденных

Об этом сообщила руководитель отдела государственной регистрации актов гражданского состояния регистрационной службы Главного управления юстиции в г. Киеве Ксения Головач.

Об этом УНИАН в Государственной регистрационной службе Украины.

Наибольшее количество государственной регистрации рождения наблюдалось в январе (2 709) и апреле (2 704), дальше идут май (2 594), март (2 546) и февраль (2 460).

«Больше всего детей зарегистрировано в Дарницком районе (1 817), дальше идут Соломенский (1606), Деснянский (1 505), Святошинский (1 501) и Днепровский (1 434) районы. В первую очередь, такая статистика связана тем, что в этих районах много спальных массивов и новостроек, где обычно проживают молодые семьи с детьми», - сказала Головач.

Она также добавила, что меньше всего новорожденных зарегистрировано в Голосеевском, Шевченковском и Подольском районах: 804, 960 и 996, соответственно.