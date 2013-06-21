Винницкий горсовет подал в суд на застройщика

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, об этом сегодня, 20 июня, сообщил директор департамента архитектуры, градостроения и кадастра городского совета Максим Мартынюк во время брифинга.

По его словам, несколько месяцев назад в историческом ареале города (центр Винницы), по ул. Краснокрестовской, 12, началось строительство дома. Застройщик начал строиться на земельном участке, который ему принадлежит. Когда здание стало выше забора, стало понятно, что его внешний вид не отвечает той предпроектной документации, которую застройщик подавал в городской департамент архитектуры, градостроения и кадастра несколько лет назад. Вместо частного трехэтажного дома с мансардой он, фактически, начал возводить на шести сотках земли 11-этажный дом (9 полноценных, а также цокольный и мансардный этажи).

Мартынюк отметил, что строительство этой высотки происходит с нарушением многих архитектурно-строительных норм, что делает это сооружение опасным для проживания, в том числе – и жителей соседних домов. Во-первых, расстояние между данным жилым домом и зданиями рядом не соответствует государственным строительным нормам, а сам проект в его нынешнем виде не согласован с главным архитектором города.

Второй проблемой, по словам директора департамента, является то, что не соблюдаются противопожарные нормы – вокруг дома нет необходимого пространства для того, чтобы к любому окну могла подъехать пожарная машина. А коммуникации, которые подведены к этому дому, не рассчитаны на ту нагрузку, которую даст высотка. Кроме этого, размер земельного участка (который мал для такого сооружения), не позволяет создать площадку для обслуживания жилого дома (игровые, для хозяйственных целей, для отдыха взрослого населения, для выгула домашних животных и тому подобное). О парковочной площадке для автомобилей вообще речь не идет.

«Из-за изменений в законодательстве, которые произошли еще несколько лет назад, - органы местного самоуправления лишены какого-либо влияния на процессы, связанные со строительством (выдачей разрешений, контролем хода строительства, принятием объектов в эксплуатацию), мы можем повлиять лишь на этапе предпроектного предложения, которое в этом случае отвечало требованиям. Но когда началось строительство, проект оказался совершенно другим», - сказал Мартынюк.

Он отметил: «Мы приложим все усилия, чтобы не допустить возведение этой опасной многоэтажки».

По словам Мартынюка, на сегодняшний день рассмотрением вопроса этого строительства занимается прокуратура. Также городская власть подала соответствующий иск в суд.