Завтра в Украине сохранится сухая и жаркая погода

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 21 июня осадки не ожидаются, лишь днем в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами кратковременный дождь, гроза, местами шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный (в западной части юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей и Закарпатье до 21°, днем 25-30°, в западных областях до 33°; в горных районах ночью 9-14°, днем 18-23°.

В Киевской области без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

В столице без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.