В четырех областях фитосанитары борются с сорняками и паразитами

Так, в Николаевской и Запорожской областях государственные инспекторы по карантину растений уничтожают вредный сорняк, способный нанести значительный урон сельхозугодиям. Кроме того, на Тернопольщине борются с паразитом, уничтожающим урожаи картофеля. А в Ивано-Франковской области ликвидируют опасную болезнь, повреждающую овощи.

В Украине продолжаются обследования сельхозугодий на наличие карантинных организмов. Так, на прошлой неделе инспекторы по карантину растений обнаружили в двух областях амброзию полыннолистную. Этот сорняк опасен тем, что может не только привести к серьезным убыткам в сельхозугодиях, но и причинить вред здоровью человека. В частности, амброзия полыннолистная была обнаружена в Запорожской области на площади 0,55 га и Николаевской − на 0,012 га.

А на Тернопольщине карантинные инспекторы обнаружили золотистую картофельную нематоду − опасный организм, способный уничтожить урожай картофеля. Паразит обнаружен на площади 2,86 га.

Кроме того, в Ивано-Франковской области на площади 1,56 га зафиксирован бактериальный ожог плодовых. Эта вредоносная болезнь плодовых поражает сельскохозяйственные растения и причиняет значительный ущерб.

Сейчас на этих зараженных территориях осуществляются фитосанитарные меры, необходимые для уничтожения вредных организмов.