Похороны погибшей в Луганске семьи организует горсовет (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского горсовета, городской голова Сергей Кравченко взял под личный контроль ход расследования причин возникновения пожара и ликвидацию его последствий. Организацию похорон погибших взял на себя Луганский городской совет.

Луганский городской голова, Луганский городской совет и его исполнительные органы выразили искреннее соболезнования родным и близким погибших в пожаре.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в 5 часов 15 минут утра в Луганске по улице Братьев Палкиных, 145 произошел пожар в частном жилом доме. В пожаре погибло 6 человек, из них трое детей дошкольного возраста.