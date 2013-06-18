Похороны погибшей в Луганске семьи организует горсовет (фото, видео)

11:11, 18 июня 2013
Общество
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Организацию похорон семьи из 6 человек, погибших при пожаре в Луганске, возьмет на себя Луганский городской совет.

Пожар в Луганске

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского горсовета, городской голова Сергей Кравченко взял под личный контроль ход расследования причин возникновения пожара и ликвидацию его последствий. Организацию похорон погибших взял на себя Луганский городской совет.

Луганский городской голова, Луганский городской совет и его исполнительные органы выразили искреннее соболезнования родным и близким погибших в пожаре.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в 5 часов 15 минут утра в Луганске по улице Братьев Палкиных, 145 произошел пожар в частном жилом доме. В пожаре погибло 6 человек, из них трое детей дошкольного возраста.

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