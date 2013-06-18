Во время пожара в Луганске погибли шесть человек
08:29, 18 июня 2013Общество
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Шесть человек, в том числе три ребенка, погибли и один пострадал во время пожара в частном доме в Луганске.
Об этом сообщила УНИАН Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Пожар возник сегодня ночью в 05:15 в частном жилом доме.
Также во время пожара пострадал один человек, его госпитализировали.
Причина пожара устанавливаются.
Напомним, ранее сообщалось о пожаре в частном жилом доме в Кировограде, вследствие которого погибли четыре человека, в том числе ребенок 2008 г.р.
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