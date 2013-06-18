Во время пожара в Луганске погибли шесть человек

Об этом сообщила УНИАН Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник сегодня ночью в 05:15 в частном жилом доме.

Также во время пожара пострадал один человек, его госпитализировали.

Причина пожара устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в частном жилом доме в Кировограде, вследствие которого погибли четыре человека, в том числе ребенок 2008 г.р.