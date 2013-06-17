Милиция поймала вандалов, отбивших голову у памятника румынскому поэту

В Черновицкой области правоохранители установили и задержали вандалов, которые в ночь с 13 на 14 июня повредили бюст классика румынской литературы Михая Эминеску, который планировалось открыть в райцентре Глыбока Черновицкой области 15 июня.

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Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, по подозрению в совершении данного преступления 16 июня задержали четырех жителей поселка Глыбока, Черновицкой области. Голову, отбитую вандалами от бюста, правоохранители нашли в озере соседнего села Дымка Глыбокского района. По данному факту открыто уголовное производство по ч 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Сейчас продолжается следствие.

15 июня, как и планировалось, в день смерти поэта, в райцентре Глыбока состоялась церемония открытия бюста Эминеску, в которой приняли участие представители румынских национально-культурных обществ Буковины и местной власти. Временный вариант памятника вместо поврежденного, выполненного из гранитной крошки, был срочно сделан из гипса.

Как сообщал УНИАН, в райцентре Глыбока Черновицкой области в ночь с 13 на 14 июня неизвестные повредили бюст классика румынской литературы Михая Эминеску, который планировалось открыть 15 июня, в день смерти поэта.

Вандалы отбили и украли голову от памятника. Бюст был установлен на средства, собранные румынскими обществами.

Председатель Черновицкой ОГА Михаил Папиев назвал действия злоумышленников «актом политического вандализма».

Он также поручил "произвести все восстановительные работы и открыть бюст великому поэту и черновчанину 15 июня, как и планировалось».

Справка УНИАН. Михай Эминеску (1850-1889) — румынский поэт, публицист, общественно-культурный деятель. Автор многих поэтических, прозаических и публицистических произведений, статей, записей румынского фольклора. Благосклонно относился к украинской культуре, знал украинский язык. Его юность связана с Украиной - в 1860-66 гг. с перерывами учился в Черновицкой высшей гимназии.