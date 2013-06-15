Украли голову у памятника румынскому поэту

Как сообщил журналистам председатель областного Общества румынской культуры им. Эминеску Василий Бику, вандалы отбили голову памятнику и ее место нахождения в настоящее время неизвестно.

Он также добавил, средства на установление бюста собрали румынские общины.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в торжествах 15 июня должны были принять участие как представители местной власти, так и румынских национально-культурных обществ Буковины.

Председатель Черновицкой ОГА Михаил Папиев назвал действия злоумышленников «актом политического вандализма».

Он также обратился к правоохранительным органам с требованием "как можно более быстрого расследования происшествия и наказания виновников". Также Папиев поручил "осуществить все восстановительные работы и открыть бюст великому поэту и черновчанину завтра, 15 июня, как и планировалось».

"Я хорошо понимаю - кто это сделал и зачем", сказал председатель ОГА.

По его мнению, «европейцы ожидают украинцев в Евросоюзе, однако это не устраивает лидеров вполне известных политических сил страны и ближайшего зарубежья, которые только болтают о евроинтеграции, а с помощью «политических десантов» пытаются сорвать этот сложный процесс накануне визита госсекретаря Министерства иностранных дел Румынии в Черновцы».

Как сообщает официальный сайт областного совета, председатель облсовета Михаил Гайничеру осудил акт вандализма в поселке Глубокая и назвал его "попыткой раздувания межнациональных конфликтов". В то же время он убежден, что данное событие "не может вызвать иного чувства кроме возмущения и категорического осуждения со стороны всех сознательных граждан, жителей Буковинского края, независимо от их национальности и гражданской позиции".

"Уверен, что этот варварский поступок получит широкое общественное осуждение и не скажется на дружеских отношениях между украинским и румынским народами, а также евроинтеграционных устремлениях Украины", - подчеркнул Гайничеру.

Справка УНИАН. Михай Эминеску (1850-1889) — румынский поэт, публицист, общественно-культурный деятель. Автор многих поэтических, прозаических и публицистических произведений, статей, записей румынского фольклора. Доброжелательно относился к украинской культуре, знал украинский язык. Его юность связана с Украиной - в 1860-66 гг. с перерывами обучался в Черновицкой высшей гимназии.