В Черкассах на три дня ограничат поставки газа

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО «Черкассыгаз», прекращение поставки газа произойдет в связи с проведением ремонтных работ в системе газоснабжения.

«Черкассыгаз» обратился к жители Черкасс и трех сел с просьбой в эти дни ограничить использование газа в быту и без неотложной надобности не пользоваться газовыми приборами.

По сообщению пресс-службы Черкасского горисполкома, населения города от этих работ почти не почувствует дискомфорта, поскольку газа не будет лишь на промышленных предприятиях. В мэрии также надеются, что с газом будут котельные КП «Черкассытеплокоммунэнерго», которые поставляют городу горячую воду.

Кроме того, “Черкассыводоканал” будет проводить гиперхлорирование водопроводных сетей и сооружений в связи с повышением температуры речной воды для профилактической дезинфекции сетей. Поэтому жителей Черкасс просят воздержаться от употребления воды для питья и приготовления еды с 18.00 17 июня до 24.00 18 июня.