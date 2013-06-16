Завтра в Украине сохранится жаркая погода.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 17 июня будет переменная облачность. Без осадков, лишь в Крыму и Приазовье, а днем также в Карпатском регионе местами кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, в западной части 11-16°; днем в западных, северных, Винницкой областях, в Приазовье и Крыму 24-29°, на остальной территории 29-34°.

В Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°.

В столице без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.

15 июня температура воды в Черном и Азовском морях была 21-25°; в Днепре возле Киева 24°.