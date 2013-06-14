Инвесторы уверены, что ассоциация с ЕС не помешает сотрудничеству с Россией

В то же время представители западных компаний высказали убеждение, что подписание соглашения об ассоциации с ЕС не станет барьером в сотрудничестве Украины и России. Украина все равно очень интересна как инвесторам с запада, так и с востока.

Такое мнение высказали участники первого международного форума ABC: Ukraine & Partners, сообщает РБК-Украина.

«Эта инициатива – проведение конференции – правильная и экономическая программа правительства, которая направлена на ускорение роста экономики Украины, очень интересна», – сказал Карл Стурен, инвестор, почетный консул Швеции в Украине. В то же время он отметил, что в будущем подписание соглашения об ассоциации с ЕС станет стимулом для притока инвестиций, вне зависимости от происхождения капитала, поскольку реформы, внедряемые в рамках ассоциации, будут способствовать улучшению общего бизнес-климата в стране. «Когда говорят, что для инвесторов Европейского союза это объединение более важно, чем для российских инвесторов – это неправда. Я думаю, что Украина останется приоритетом для инвестиций бизнесменов и компаний из Российской Федерации, даже если будет подписано соглашение с ЕС», – уверен Карл Стурен.

Генеральный директор компании «Carlsberg-Украина» Петр Чернышов также позитивно оценивает предпринимаемые правительством шаги по реформированию экономики и отмечает, что благодаря предсказуемости государственной экономической политики его компания намерена расширять инвестиционную деятельность в Украине. «Для нас, как большого инвестора в Украине, главное – стабильность и предсказуемость экономики, пока что новому правительству это удается обеспечить. Поэтому пока мы оцениваем реформы как позитивные. Мы инвестировали в страну уже более 750 млн долл. и хотим инвестировать дальше, наверно это тоже соответствует духу программы активизации развития экономики», – сказал Чернышов.

Габриэла Миранда, руководитель проекта секторной конкурентоспособности для Украины ОЭСР отметила прогресс в сфере создания инвестиционной инфраструктуры, которая поможет сконцентрировать финансирование приоритетных отраслей. В частности, по ее мнению, достаточно эффективным инструментом будет создание Государственного банка развития. «Я приветствую намерение создать Государственный банк развития, который, по-моему мнению, позволит сконцентрировать средства для финансирования приоритетных отраслей», – сказала представитель ОЭСР.

Первая международная конференция ABC: Ukraine & Partners, которая проходит 13-14 июня в Киеве, – форум высокого уровня при участии членов правительства Украины, глав правительств иностранных государств, международных экономических организаций, министров стран-партнеров Украины, топ-менеджеров ведущих инвестиционных, финансово-банковских и бизнес-организаций, руководителей торгово-промышленных палат и ассоциаций. Целью форума наряду с дальнейшим развитием диалога между властью и бизнесом является объединение усилий руководителей правительственных структур и лидеров бизнеса для поиска путей взаимоприемлемого сотрудничества и выработка путей преодоления негативного влияния глобального экономического кризиса.