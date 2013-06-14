В Кабмине говорят, что соглашение с ТС поможет увеличить ВВП

Об этом заявил в ходе дискуссии «Развитие Таможенного союза и экономической интеграции стран СНГ: перспективы украинского бизнеса» в рамках первой международной бизнес-конференции ABC: Ukraine & Partners правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участниками СНГ, Евразийского экономического сотрудничества и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян, сообщает РБК-Украина.

«В мире формируется новая система координат. Мы возвращаемся к трем основным «китам» – основным факторам производства – земля, труд и капитал. Украина имеет уникальный потенциал, но для того, чтобы его реализовать в условиях глобализации, необходимо эффективно провести процессы регионализации», – сказал Валерий Мунтиян.

Говоря о позитивных сдвигах в партнерстве с СНГ, Правительственный уполномоченный отметил: во-первых, Украина выступила с инициативой и сформировала стратегию экономического сотрудничества со странами СНГ до 2020 г. Это, по словам Валерия Мунтияна, фактически основной план развития партнерства со странами СНГ на долгосрочную перспективу. Во-вторых, странами Содружества была предложена базовая межгосударственная программа инновационного развития. И это, по мнению Валерия Мунтияна, актуальный и необходимый шаг, потому что именно инвестиционные технологии могут дать наибольший прирост ВВП.