В Кабмине уверены, что Меморандум с ТС решит много проблем

Совсем недавно Украина подписала Меморандум по углублению взаимодействия с Евразийской экономической комиссией. Этот документ, дающий нашей стране статус наблюдателя в ЕЭС (начнет работать с 1 января 2015 года), укрепит сотрудничество между Украиной и государствами Таможенного союза и ЕЭП, а также повысит его результативность и ускорит поиск взаимоприемлемых путей решения проблем.

Об этом шла речь 14 июня в ходе дискуссии «Развитие Таможенного союза и экономической интеграции стран СНГ: перспективы украинского бизнеса», которая состоялась в рамках Первой международной бизнес-конференции «ABC: Ukraine & Partners».

Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в своем докладе отметил важность подписания Меморандума, поскольку речь идет о перемещении уже не только товаров, а и капиталов, услуг и трудовых ресурсов.

«Это очень важно, т.к. означает, что мы уже сегодня получаем возможность оценивать те шаги, которые производятся странами СНГ и видеть свое место в этом процессе. А когда мы будем это видеть, то соответствующим образом будем выстраивать отношения и проводить переговоры с нашими партнерами для того, чтобы как минимум не уронить уровень товарооборота, который мы имеем», – сказал вице-премьер-министр.

А министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов добавил, что Украина обязательно постарается сохранить позитивные тенденции в сотрудничестве со странами СНГ, и подписанные документы этому содействуют.

«Наше сотрудничество с Таможенным союзом и СНГ будет углубляться и расширяться, нам интересно работать с этими странами. Мы внимательно изучаем те нормативные акты, которые они принимают», – сказал Игорь Прасолов.