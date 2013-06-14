В Кабмине уверяют, что зона свободной торговли с ЕС нужна бизнесу

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов в ходе первой международной бизнес-конференции ABC: Ukraine & Partners, передает РБК-Украина.

«Нам нужно будет подготовить определенное количество нормативных актов. Мы рассчитываем на то, что Верховная Рада в этом вопросе будет нашим партнером», – сказал министр.

Игорь Прасолов подчеркнул, что уже сейчас ведется активная работа по приведению украинского законодательства в соответствие со стандартами ЕС, в частности это касается фитосанитарных норм, госзакупок, технического регулирования.

«Я вчера подписал еще пять регламентов, которые гармонизированы с европейской и международной практикой и теперь Украина имеет таких регламентов 7 029. То есть мы уже сейчас готовимся к тому, чтобы наше присоединение к зоне свободной торговли с ЕС прошло достаточно легко», – отметил министр.

В то же время он подчеркнул, что украинский бизнес должен понимать те преимущества, которые предоставляет Украине зона свободной торговли с ЕС и помогать правительству двигаться в этом направлении.

«Сам бизнес должен понимать, что зона свободной торговли – это не для правительства, это для бизнеса, для того, чтобы наши товары, наши услуги могли легко продаваться, чтобы предприятия увеличивали выручку и прибыльность», – отметил Игорь Прасолов.