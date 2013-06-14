ЕС остается самым большим инвестором в экономику Украины - министр

Украина имеет достаточный потенциал для выхода на рынок Европейского союза как полноправный участник, о чем свидетельствует динамика торговых отношений между сторонами, сообщил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов выступая на панельной дискуссии: Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и ЕС: перспективы для бизнеса и инвестиций в рамках первой международной бизнес-конференции ABC: Ukraine & Partners.

Министр отметил, что по итогам 2012 г. объем торговли товарами и услугами между Украиной и ЕС составил 50,7 млрд долл. или 29,2% от общего объема торговли Украины со странами мира.

ЕС остается самым большим инвестором в экономику Украины. Инвестиции из ЕС по состоянию на конец марта этого года составляют 43,6 млрд. долл. Это более 78% от всех инвестиций, вложенных в Украину.

Министр напомнил, в прошлом году Украина и Европейский Союз парафировали соглашение об ассоциации, включая положения о создании зоны свободной торговли.

"Это очень амбициозное соглашение, которое закладывает новую философию отношений между Украиной и ЕС и будет служить ориентиром системных социальных и экономических реформ", - говорит Игорь Прасолов.

Министр отметил, что реализация соглашения и изменение торгового режима между Украиной и Европейским Союзом, включая обязательства по адаптации законодательства, норм и стандартов Украины к нормам и стандартам ЕС потребует от сторон определенных шагов и мероприятий.