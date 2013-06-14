Минфин допускает рост инфляции из-за реформ в энергетике

Об этом заявил журналистам министр финансов Украины Юрий Колобов. «Инфляция должна быть, мы не видим ничего плохого в том, чтобы инфляция была на уровне 4-5-7%. Цены вырастут за счет реформы энергетического сектора», - сказал Колобов.

При этом на уточняющий вопрос, что подразумевается под энергетической реформой, Колобов сказал: «Реформа заключается в экономии энергоносителей, в создании условия для увеличения собственной добычи и т.д.».

Как сообщал УНИАН, базовая инфляция (Базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в мае 2013 года против апреля 2013 года составила 0% (БИПЦ — 100%).

По данным ведомства, в мае 2013 года против декабря 2012 года базовая дефляция составила 0,3% (БИПЦ — 99,7%), к маю 2012 года зафиксирована инфляция - 0,2% (БИПЦ — 100,2%), январь-май 2013 года против января-мая 2012 года — инфляция 0,4% (БИПЦ — 100,4%).

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.