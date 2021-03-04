Фотосессия в Раде к 8 марта / фото apostrophe.ua
В четверг, 4 марта женщины-нардепы собрались вместе, чтобы попозировать для совместного фото в Верховной Раде к Международному женскому дню, 8 марта.
Снимки происходящего в сессионном зале опубликовал «Апостроф».
Депутаты собрались перед президиумом Рады и с улыбками позировали для фото.
Фотосессия в Раде к 8 марта / фото apostrophe.ua
Фотосессия в Раде к 8 марта / фото apostrophe.ua
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