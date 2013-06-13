В Днепропетровске «накрыли» мастерскую по ремонту оружия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, выяснилось, что ее владелец в прошлом работал в управлении пожарной охраны и занимал должность преподавателя Центра боевой подготовки. Выйдя на пенсию, он обустроил подпольную мастерскую в собственном доме, где реставрировал и ремонтировал оружие разной модификации.

В ходе санкционированного обыска оперативники изъяли немецкие пулеметы МГ 42/53, МГ 34, автомат МР 38, карабин Mauser-98, пистолет Mauser-Werke, итальянский автомат "Беретта", советские пулеметы Дегтярева, пистолет-пулемет Судаева, 2 ружья ТОЗ 16, бельгийский револьвер системы наган и разнообразные части и патроны к огнестрельному оружию.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Изъятое оружие и патроны направлены в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр для проведения баллистической экспертизы.