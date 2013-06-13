Эксперты: ухудшение экономического положения замедлилось

«Несмотря на выход Украины из «технической рецессии» (рост ВВП в квартальном выражении после падения два квартала подряд), пока рано утверждать, что экономика Украины уже прошла разворотную точку», - прокомментировал член правления – казначей дочернего банка «Сбербанка России» в Украине Дмитрий Золотько. По его словам, в первом квартале 2013 года единственной причиной снижения ВВП стало падение инвестиций, отрицательный вклад которых в ВВП составил 4,7 п.п. по сравнению с также отрицательным в 3,3 п.п. в четвертом квартале 2013 года. «Стимулирование реального сектора правительством может остановить падение и активизировать рост ВВП», - добавил эксперт.

Как полагает начальник сектора рыночных исследований «Украинского кредитно-рейтингового агентства» (UCRA) Виктор Шулик, снижение ВВП страны на 1,1% не является критической проблемой, но в то же время, можно проследить несколько негативных тенденций. «На фоне положительной динамики в АПК, торговле и финансовом секторе, отдельные стратегические отрасли демонстрируют серьезный спад. Кроме того, сокращение накоплений на 27,2% может свидетельствовать о снижении потенциала роста экономики за счет внутреннего потребления и необходимости более активного участия государства. А снижение влияния внешнеторговых операций может говорить об ослаблении потенциала роста экономики за счет внешних товарных рынков», - говорит эксперт. Согласно его прогнозам, рост ВВП Украины в 2013 году составит 0,2–0,7%.

По словам начальника аналитического отдела «Альфа-Банка» (Украина) Алексея Блинова, экономика страны продолжает находиться в состоянии стагнации, но в то же время, спад перестал углубляться, что было ожидаемым. «В определенной степени показатель ВВП в первом квартале был поддержан улучшением динамики не в рыночной части экономики, а в бюджетной сфере: образовании, здравоохранении, государственном управлении. А показатели промышленности и транспорта, наоборот, заметно ухудшились», - пояснил эксперт. «Реальный ВВП Украины по итогам 2013 года увеличится на 1%. В поквартальном разрезе это будет означать продолжение падения во втором квартале и выход на темпы роста порядка 2% в третьем квартале - в основном благодаря ожидаемому высокому урожаю в сельском хозяйстве и низкой базе сравнения второго полугодия прошлого года», - прогнозирует Блинов. По его словам, оснований ожидать фундаментального улучшения экономической ситуации в 2013 году нет.

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Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года), снизился на 1,1%, что на 0,2 п.п выше предварительной оценки Госстата по падению ВВП, обнародованной в апреле. Показатель роста ВВП в первом квартале текущего года, по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, с учетом сезонного фактора, также выше ранее обнародованного показателя на 0,1 п.п. и составляет 0,6%. Номинальный ВВП Украины по итогам первого квартала 2013 года составил 301,598 млрд грн.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, до 1408,9 млрд грн, при этом в четвертом квартале 2012 года спад ВВП составил 2,5%.

Рост реального ВВП Украины, при условии реализации Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, составит в 2013 году 2,5-3,4%.Согласно госбюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 трлн грн, рост ВВП - 3,4%.

Вместе с этим, эксперты прогнозируют, что по итогам текущего года рост ВВП будет нулевым или не выше 1,5%. По версии Международного валютного фонда, ВВП Украины по итогам 2013 года составит 0%, по версии Всемирного банка – 1%, международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг» - 1,1%, в то время как ЕБРР спрогнозировал падение ВВП на 0,5%.