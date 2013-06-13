В Харькове открылся визовый центр Германии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, Для получения немецкой визы харьковчанам не нужно проходить собеседование, а ответ консульства можно будет получить в виде СМС-сообщения в течение недели.

Генконсул отметил, что в центре можно подать заявку на получение визы, уплатить необходимые налоги и сделать фото. Эта процедура займет около 15 минут.

Цилликенс выразил убеждение, что работа визового центра Германии сможет укрепить отношения этой страны с Харьковским регионом.

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В свою очередь, заместитель директора Департамента международного сотрудничества Харьковского горсовета Иван Немичев отметил, что работу центра оценят, в первую очередь, представители бизнеса, для которых важна экономия времени.

«Я также надеюсь, что визовый центр поможет не только деловым кругам, но и творческим людям - артистам, музыкантам, фотографам, которые посещают Германию. Харьков, как обладатель четырех призов Совета Европы, заслужил, чтобы не только он двигался навстречу Европе, но и Европа двигалась навстречу ему», - сказал Немичев.

Визовый центр Германии начал работать 10 июня по адресу: Красношкольная набережная, 18а.

По словам Почетного консула Германии в Харькове Татьяны Гавриш, учреждение может обслуживать до 150 человек в день. Центр готов расширить штат персонала, если в этом будет необходимость.