Немецкую визу можно будет получить в Донецке

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Генеральном консульстве Германии в Донецке.

В сообщении отмечается, что, начиная с 10 июня 2013 года Посольство Германии в Киеве поручает фирме VFS прием заявлений через визовый центр в Донецке на получение шенгенских виз всех видов. Целью является предоставление заявителям еще лучшего сервиса - более короткое время ожидания, меньшие затраты времени и подачи заявлений как можно ближе к заявителям.

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«Наши клиенты могут подавать свои заявления на получение шенгенских виз лично или через уполномоченное лицо в одном из центров по приему визовых заявлений в Харькове (новый центр), Донецке, Киеве, Львове и Одессе, а их паспорта после обработки заявлений Посольством могут быть переданы им непосредственно домой»,- сказано в сообщении.

Поскольку визовые центры могут более гибко назначать срок подачи документов, то значительно уменьшается время ожидания между датой собеседования и предоставления визового заявления.

Визовые центры для приема визовых документов станут в будущем главными контактными партнерами для заявителей. Благодаря этому визовая процедура существенно упрощается. Клиенты сэкономят не только время и транспортные расходы, но и смогут еще лучше планировать свое личное время, нужное для визовой процедуры, заключено в сообщении.