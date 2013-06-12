В Украине подтвердилась угроза раков кожи. МОЗ Украины обнародует результаты Всеукраинской недели диагностики раков кожи
13 июня 2013 р., 13.00 состится пресс-конференция, в ходе которой будут обнародованы результаты проведения Всеукраинской недели диагностики раков кожи.
Будут представлены данные о количестве украинцев, обследованных на протяжении периода с 13 до 19 мая, а также статистика выявленных меланомных и немеланомных раков кожи.
С учетом результатов Недели главные профильные специалисты МОЗ Украины дадут рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению пациентам, у которых были продиагностированы кожные онкологические заболевания, а также разъяснения представителям группы риска, которым необходимо немедленно применить профилактические меры по дальнейшему пребыванию на солнце в летний период.
В пресс-конференции возьмут участие:
• Николай Кузьмич Хобзей, директор Департамента реформ и развития медицинской помощи МОЗ Украины
• Александр Иванович Литус, главный дерматовенеролог МОЗ Украины
• Сергей Александрович Рыков, главный офтальмолог МОЗ Украины
Дата:13 июня 2013, 13.00
Пресс-центр МОЗ Украини, ул. Грушевского 7,
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