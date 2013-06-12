Завтра в Украине будет дождливая погода

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 13 июня в Украине пройдут кратковременные дожди, грозы (ночью в северной и южной частях местами небольшой дождь), в Карпатах, а днем и в центральных областях местами сильные дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура в южной части и в восточных областях ночью 15-20°, днем 27-32°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 22-27°, в Карпатах ночью 8-13°, днем 12-17°.

В Киевской области завтра ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем отдельные шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.

В столице ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем около 25°.

12 июня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 21-25°; в Днепре возле Киева - 23°.