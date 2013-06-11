В НБУ заверили в стабильности курса гривны

Национальный банк Украины намерен и в дальнейшем осуществлять политику, направленную на дедолларизацию экономических отношений в стране и, как следствие, повышение доверия к национальной валюте, заявил глава НБУ Игорь Соркин, передает РБК-Украина.

«Улучшились рыночные ожидания. Об этом говорит статистика, которая свидетельствует, что вклады физических лиц увеличиваются исключительно за счет гривневых депозитов. Только за май вклады физических лиц увеличилась на 3.1 млрд грн. С начала года сумма вкладов в гривне возросла на 33 млрд грн», - сказал глава НБУ.

Вследствие интенсивного притока гривны на банковские вклады финансовым учреждениям удалось снизить ставки по кредитам в национальной валюте с 17,6% в конце прошлого года до 15,6%.

Среди приоритетов работы НБУ в текущем году Соркин особо отметил воспитание доверия вкладчиков банков к гривне, которое было и остается одной из важнейших задач регулятора.

Игорь Соркин также добавил, что решение о снижении учетной ставки до 7% будет стимулировать дальнейшее снижение стоимости ресурсов, увеличение объемов кредитования, что, вместе с другими мерами Нацбанка и правительства, повысит экономическую активность в государстве и будет способствовать стабильности банковской системы.

Напомним, в январе-мае текущего года был зафиксирован прирост объема депозитов на 6,7%. При этом вклады в национальной валюте выросли на 12,8%, а объем средств в иностранной валюте уменьшился на 0,6%. Как следствие, банки смогли увеличить объемы кредитования реального сектора экономики на 1,8%.