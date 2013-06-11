На Днепре обнаружили два масляных пятна
11:01, 11 июня 2013Общество
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На Днепре возле Каховской ГЭС обнаружено два масляных пятна.
На Днепре обнаружили два масляных пятна
В понедельник, 10 июня во второй половине дня в районе шандор на Каховской ГЭС с стороны Каховского водохранилища были обнаружены два масляных пятна размером 90х60 см и 70х40 см.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управленияГСЧС Украины в Херсонской области, установлено, что масляные пятна результат выброса масла из какого-то проходящего судна (баржи или яхты).
Выявленное загрязнение акватории Днепра угрозы для окружающей среды не представляют.
На месте происшествия работала оперативная группа Новокаховского горотдела ГСЧС, экологическая служба Новой Каховки.
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