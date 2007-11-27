Задержана преступная группа, действовавшая в кредитной сфере

Сотрудниками отдела по борьбе с экономической преступностью УМВД Украины в городе Севастополе задержаны члены преступной группы, действовавшей в кредитной сфере.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе со ссылкой на информацию, предоставленную начальником отделения по кредитно-банковским учреждениям отдела по борьбе с экономической преступностью Владимира ЦАЛЮКА. По его данным, трое жителей Севастополя, в возрасте 22, 27 и 34 лет наладили оформление фиктивных документов (справки с места работы, свидетельства о регистрации предпринимательской деятельности, налоговые декларации субъектов предпринимательской деятельности, поддельные паспорта граждан Украины) для получения кредитов в кредитно-финансовых учреждениях. Вначале поддельными документами они снабдили своих родственников, потом знакомых, среди которых были личности с явными признаками алкоголе- и наркозависимости. Последним ничто не помешало получить в банке кредит на развитие предпринимательства в сумме 25 тысяч гривен каждый. На выходе же из банка половину полученной суммы новоявленные «учредители» отдавали своим пособникам, выдавшим им документы. Сумма более 100 тыс. грн. была распределена между участниками группы и присвоена. Злоумышленники «попались», когда для получения очередного кредита выкрали паспорт брата одного из членов своей группировки и вклеили туда другую фотографию. На ничего не подозревающего гражданина был получен кредит другим человеком.

По материалам отдела по борьбе с экономической преступностью УМВД было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество). В ходе проведения санкционированных обысков по адресам проживания организаторов группы были выявлены поддельные бланки с печатями разных субъектов хозяйственной деятельности, поддельные паспорта граждан Украины, поддельные справки о заработной плате. Организатор группы арестован, другие находятся на подписке о невыезде.