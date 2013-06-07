Последний из убийц директора львовского рынка снимал дом в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции во Львове начальник главного управления МВД Украины во Львовской области генерал-майор милиции Александр Рудяк.

Он отметил, что мужчину, который почти 7 лет находился в межгосударственном розыске, задержали на территории Бахчисарайского района в Крыму.

Как рассказал Рудяк, полгода тому назад во львовский УБОП поступила оперативная информация о возможном месте нахождения разыскиваемого в Автономной республике Крым. Работники УБОП совместно со следователями под процессуальным руководством прокурора области спланировали операцию по задержанию злоумышленника в поселке Песчаное Бахчисарайского района, где он арендовал частный дом.

Как отметил начальник львовского УБОП Василий Телица, правоохранительным органам стало известно, что последний из участников группы, непосредственный исполнитель преступления, самостоятельно изготовил и при помощи средств мобильной связи привел в действие радиоуправляемое взрывное устройство, которое находилось на днище автомобиля. В течение почти полугода мужчина неоднократно испытывал взрывчатку, чтобы в нужный момент не ошибиться.

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В результате взрыва директор и начальник охраны рынка были тяжело травмированы, а молодая девушка, которая проходила рядом, от полученных ранений умерла в «карете скорой помощи».

Как сообщил Телица, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий милиция установила, что организатор покушения оценил жизнь директора рынка «Шувар» в 5 тыс. дол.

Задержанный доставлен в следственное управление ГУ МВД Украины во Львовской области.

Как сообщал УНИАН, 26 октября 2006 года во Львове взорвали автомобиль директора ООО "Шувар" Романа Федишина. В результате взрыва погибла 14-летняя ученица Сыховской гимназии Мария Куцинда. Федишин был травмирован. Прокуратура возбудила уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 п.5 ст.115 (преднамеренное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц), ч.2 п.5 ст.15 (покушение на преднамеренное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч.2 ст.194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

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По горячим следам были задержаны трое участников преступной группы, в том числе и организатор. В 2007 году, расследование по уголовному делу в отношении трех человек было завершено и направлено в суд.

Согласно приговору суда организатор осужден к пожизненному заключению, двое исполнителей получили по 14 и 12 лет лишения свободы.

Однако четвертому участнику удалось скрыться от органов досудебного следствия. Он был объявлен в межгосударственный розыск.