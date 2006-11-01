Под автомобиль депутата Федышина было заложено 250 г тротила

Экспертизой установлено, что под автомобиль “Мицубиси-Аутлендер”, принадлежащий депутату Львовского городского совета, генеральному директору одного из крупнейших оптовых продовольственных рынков региона “Шувар” Роману ФЕДИШИНУ, было заложено самодельное взрывное устройство с 250 граммами тротила.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил исполняющий обязанности начальника Центра общественных связей УМВД во Львовской области Денис ХАРЧУК.

Он уточнил, что пока у следствия еще нет окончательного ответа на вопрос о том, была ли это попытка запугать предпринимателя, или попытка убийства.

По его словам, правоохранители продолжают отрабатывать как основные версии, связанные с бизнесовой деятельностью Р.ФЕДИШИНА.

“Наименее актуальными следственно-оперативная группа считает политические мотивы совершенного преступления. Ни одного следа в этом направлении до сих пор не прослеживается. По крайней мере, следователи прокуратуры и милиции, которые сейчас проводят расследование покушения на генерального директора ООО “Шувар”, мотивов, связанных с депутатской и политической деятельностью Романа ФЕДИШИНА, на этот момент не отследили”, - отметил Д.ХАРЧУК.

Ссылаясь на тайну следствия, Д.ХАРЧУК отказался комментировать информацию некоторых СМИ о том, что якобы среди соучредителей ООО “Шувар” есть известные во Львовскйо области криминальный авторитет по кличке “Душман”, который приходится близким родственником одного из народных депутатов из Партии регионов, и криминальный авторитет “Десант”.

“Обнародование фамилий соучредителей ООО “Шувар” не входит в компетенцию правоохранительных органов”, - отметил Д.ХАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, покушение на депутата Львовского городского совета, генерального директора рынка “Шувар” Р.ФЕДИШИНА было совершено 26 октября во Львове. Тогда был взорван его автомобиль. В результате взрыва погибла 14-летняя школьница, а сам Р.ФЕДИШИН и его помощник получили ранения.