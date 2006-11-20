Во Львове задержаны заказчик и исполнитель покушения на Федишина

В течение трех суток - в пятницу, субботу и воскресенье - львовские правоохранительные органы задержали заказчика и одного из исполнителей покушения на директора рынка “Шувар” Романа ФЕДИШИНА.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Управления МВД Украины во Львовской области, генерал-майор милиции Виталий МАКСИМОВ, отметив, что задержан также посредник в исполнении этого преступления.

Руководитель областной милиции сообщил, что в настоящее время задержанные дают показания, а еще один из исполнителей - находится в розыске.

Уже известно, что за работу организаторы покушения получили от заказчика 5 тыс. долларов. «Целью было не убийство депутата и бизнесмена, а запугивание его», - сообщил В.МАКСИМОВ. По его словам, трагическая гибель девочки во время взрыва автомобиля Р.ФЕДИШИНА произошла также и из-за халатности врачей. “У гимназистки было ранение в ногу и ее можно было спасти, оказав своевременно медицинскую помощь. Девочка умерла от потери крови”, - подчеркнул В.МАКСИМОВ.

В.МАКСИМОВ также сообщил, что посредник этого преступления занимался изготовлением собственно взрывного устройства и был в этой области специалистом с большим стажем. У него также был изъят обрез охотничьей винтовки и остатки взрывчатки. По словам руководителя милиции Львовской области, заказчиком организации покушения с целью запугивания бизнесмена Р.ФЕДИШИНА является человек, близкий к ООО «Шувар». «Данное преступление по ФЕДИШИНУ исключительно связано со сферой перераспределения бизнесово-экономических интересов в ООО «Шувар» и никакого политического следа, как и в последних резонансных убийствах во Львовской области, здесь нет», - отметил В.МАКСИМОВ.

По данным хорошо осведомленных источников в правоохранительных органах, человек (заказчик покушения – УНИАН), о котором шла речь - криминальный авторитет, муж совладелицы ООО рынок "Шувар".

Как сообщал УНИАН, покушение на депутата Львовского городского совета, генерального директора рынка “Шувар” Р.ФЕДИШИНА было совершено 26 октября во Львове. Тогда был взорван его автомобиль. В результате взрыва погибла 14-летняя школьница, а сам Р.ФЕДИШИН и его помощник получили ранения.