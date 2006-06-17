Отличник юрфака зарезал любимую девушку

В лесопарке возле рынка ”Юность” случайный прохожий натолкнулся на труп с перерезанным горлом. На теле девушки эксперты выявили 34 ножевые раны и никаких следов изнасилований. В сумочке нашли 500 грн, украшения. По студенческому билету Киевского университета туризма, экономики и права установили лицо погибшей. Это была 22-летняя студентка магистрата Мария Бензель.

Подозреваемого задержали в день убийства. Владимир Гаращенко, 23 года, учился с Марией в одной группе на юридическом факультете. Они познакомились в октябре прошлого года, когда девушка перевелась в Киев из Тернопольского филиала института. Одногруппники вспоминают, что с приездом девушки Володя ”поплыл”, как говорят, потерял голову. Девушка взаимностью не отвечала. Следствие считает — на исходе учебного года Володя занервничала. 30 июня оба должны были сдать последний государственный экзамен. Мария навсегда уехала бы в Тернополь.

Владимир Гаращенко собрался предлагать Марии Бензель руку и сердце. А если девушка откажет, сначала убить ее, а затем наложить руки и на себя. Перед свиданием парень специально сходил в супермаркет ”Фуршет” на Радужном и купил кухонный нож.

Во вторник Владимир позвонил по телефону Марии на мобильный — говорил, что нужно увидеться, чтобы обсудить сдачу диплома. На следующий день они встретились возле института о 11.30. Разговаривая о дипломе, зашли в лесопарк и сели под деревом. Там парень предложил Марии выйти за него замуж. Девушка отказала. Сказала, что не любит его.

По версии следователей, Владимир схватил Марию рукой за горло, достал из внутреннего кармана пиджака нож и ударил в грудь. Потом долго пырял лезвием по телу (эксперты считают, что Мария Бензель умерла после 2–3 удара) и в конечном итоге перерезал горло.

Сейчас тяжело понять, действительно ли Владимир собирался покончить жизнь самоубийством. Возможно, он говорит об этом, чтобы растрогать следователей и смягчить вину. Некоторые детали указывают, что парень слишком тщательным образом продумал убийство и скрыл свою причастность к нему. Гаращенко был отличником юрфака, поэтому, наверно, знал нюансы работы следователя.

Родители Владимира рассказали, что никогда не имели проблем с единственным сыном. Он хорошо учился, почти не гулял на улице, всегда предупреждал, куда именно идет и когда вернется.

Очень любил футбол.

Сейчас Владимир Гаращенко проходит психиатрическую экспертизу.

"ГАЗЕТА ПО-УКРАИНСКИ"