Эксперт назвал низкую инфляцию причиной роста доверия к гривне

«Если вы возьмете последние годы, начиная с 2010-го года, гривна сохраняет свою покупательную способность таким образом, что инфляция менее 10%. У нас уже четвертый год идет, я не сомневаюсь, что и тут будет инфляция менее 10%. То есть это 4 года, это период, которого еще не было в истории гривны», - сказал он.

По его словам, процесс стабилизации гривны набрал признаков долгосрочности.

«Остается стабильным и обменный курс. Это внешнее измерение гривны. Если гривна во внутреннем измерении по ценам стабильна, то по отношению к другим валютам она тоже стабильна. И этот процесс набрал признаков долгосрочности», - заметил эксперт.

Литвицкий убежден, что вследствие стабилизации на валютном рынке банки в ближайшем будущем активизируют кредитование.

«Если население будет продолжать доверять гривне, то у банков будут возможности использовать депозиты для кредитования. А в этом году, наконец, кредитование претерпело положительный импульс. Доверие к гривне - это постепенное наращивание кредитования. А постепенное наращивание кредитования - это очень важно. За 3 месяца этого года капитальные инвестиции выросли на 3%. Так, удельный вес банков, из-за их кредитования, в формировании этого ресурса для роста капитальных вложений, вырос почти в 2 раза», - подчеркнул он.