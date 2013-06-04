Служба безопасности ПриватБанка задержала 13 мошенников

Согласно сообщению, мошенники пытались получить деньги по чужим поддельным паспортам, но подделки были сразу же выявлены сотрудниками банка.

Все задержанные переданы в милицию, по фактам мошенничества открыты уголовные производства.

«Попытка получить в «ПриватБанке» кредит по поддельным документам – это гарантия получения срока за мошенничество. Ведь каждый клиент в банке проходит полную идентификацию, в результате которой поддельные документы мгновенно выявляются», – цитирует пресс-служба руководителя службы безопасности банка Станислава Крижановского.

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По информации службы безопасности банка, в 2012 году задержано 54 кредитных мошенника, и 39 из них уже отбывают наказание в местах лишения свободы.

Также привлекаются к ответственности те, кому удалось ранее получить кредит по поддельным паспортам, посредством размещения их фото в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» и выплаты банком гарантированного вознаграждения.

«Выплата вознаграждений гражданам, помогающим банку бороться с мошенниками, - успешная, проверенная практика. Благодаря ей, сотни мошенников установлены и уже возместили ущерб банку», - сказал Крижановский.