Служба безопасности ПриватБанка задержала 13 мошенников
Служба безопасности «ПриватБанка» за январь-май 2013 года задержала 13 мошенников, пытавшихся оформить кредиты по поддельным документам, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.
Согласно сообщению, мошенники пытались получить деньги по чужим поддельным паспортам, но подделки были сразу же выявлены сотрудниками банка.
Все задержанные переданы в милицию, по фактам мошенничества открыты уголовные производства.
«Попытка получить в «ПриватБанке» кредит по поддельным документам – это гарантия получения срока за мошенничество. Ведь каждый клиент в банке проходит полную идентификацию, в результате которой поддельные документы мгновенно выявляются», – цитирует пресс-служба руководителя службы безопасности банка Станислава Крижановского.
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По информации службы безопасности банка, в 2012 году задержано 54 кредитных мошенника, и 39 из них уже отбывают наказание в местах лишения свободы.
Также привлекаются к ответственности те, кому удалось ранее получить кредит по поддельным паспортам, посредством размещения их фото в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» и выплаты банком гарантированного вознаграждения.
«Выплата вознаграждений гражданам, помогающим банку бороться с мошенниками, - успешная, проверенная практика. Благодаря ей, сотни мошенников установлены и уже возместили ущерб банку», - сказал Крижановский.