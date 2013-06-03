Гидрометцентр: Через 20-25 дней паводковая волна из Европы придет в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

«Отмечается также рост уровней воды на зарубежном Дунае… Большая вода, которая сейчас наблюдается на Дунае, на нашу территорию придет не ранее, чем через 20-25 дней», - сказал Прокопенко.

Синоптик также отметил, что на территории страны также отмечается повышение уровней воды в реках, связанное с увеличением количества осадков.

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«Осадки, которые выпадают, способствуют повышению уровней воды. На сегодняшний день мы отмечаем подъем уровней воды в бассейне Прута, Тисы, в бассейне Днестра до 50 см», - отметил Прокопенко.

Продолжается половодье и на реках Ривненской, Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областей. По прогнозу синоптика, уже 3-4 июня в бассейнах Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровня воды на 1-1,5 метра, однако угрозы населенным пунктам это не несет.

Прокопенко также сообщил, что более сложная ситуация сложилась в Волынской области, где из-за дальнейшего разлива Припяти могут быть затоплены некоторые населенные пункты.

Как сообщал УНИАН, сегодня на юге и юго-востоке Германии, где из-за затяжных ливней поднимается уровень воды в Эльбе и Дунае, эвакуированы тысячи человек.

Дожди и вышедшие из берегов реки заливают автобаны и железнодорожное полотно, заставляя концерн "Дойче бан" вносить существенные изменения в расписание движения поездов. В ряде населенных пунктов Баварии и Тюрингии, где в субботу и воскресение местами выпало до 100 мм осадков, отменены занятия в школах и детских садах.

Власти города Гёсниц в германской федеральной земле Тюрингия приняли решение эвакуировать всех жителей этого населенного пункта после того, как уровень воды в реке Плайсе в четыре раза превысил норму.