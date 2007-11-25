Подсудимый сбежал из клетки в зале суда

В Черновицкой области в райцентре Сторожинец подсудимый сбежал прямо из зала суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь областной прокуратуры Александр ЛЕБЕДЬ.

По результатам служебного расследования о побеге из зала суда подсудимого, произошедшего в начале ноября в Сторожинецком районном суде, один человек уволен с органов внутренних дел, троих понижено в звании, четырех предупреждено о несоответствии должности. ном Объявлены также несколько строгих выговоров, а прокуратура Сторожинецкого райотдела УМВД начала проверку .

Арестантом-беглецом оказался неоднократно судимый 25-летний житель Глибоцкого района, которого в этот раз обвиняли в незаконном завладении транспортным средством, что предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.

В суде его поместили в клетку еще с тремя подсудимыми, которых обвиняли в других преступлениях. Арестант затеял с ними драку, что вынудило конвоира открыть клетку и войти в нее. Это дало возможность беглецу удрать прямо со скамьи подсудимых.

Теперь против него за побег из-под стражи возбуждено еще одно уголовное дело, ответственность по которому предусматривает заключение от 3 до 5 лет.