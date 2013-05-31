Эксперт не разделяет прогноз Moody's относительно девальвации гривны

Так, он прокомментировал прогноз Moody's относительно снижения курса гривны на 10-15% к концу 2014 года.

«В своем прогнозе Moody's ожидает снижения курса украинской гривны на 10-15%. Странно, что аналитики этого уважаемого учреждения однобоко подошли к составлению такого прогноза, учитывая исключительно дефицит по счету текущих операций. Может это признак того, что международные рейтинговые агентства в свое время фактически не разглядели и не почувствовали наступление кризиса 2007-2008 года? А если учесть, что оценки Moody's всегда отличались более консервативными пессимистичными прогнозами по сравнению с другими агентствами, к этому следует подходить с некоторым скептицизмом», - отмечает он.

Эксперт утверждает, что анализ ситуации на украинском валютном рынке на протяжении последних лет подтверждает, что даже в несколько худших условиях Украина смогла удержать курс от падения.

«Не является ли это основанием для сдержанного оптимизма? Например, только за апрель профицит платежного баланса составил почти миллиард долларов. Также дополнительной гарантией управляемости процесса курсообразования можно считать постепенный, хотя и медленный рост золотовалютных резервов», - заметил аналитик.

В то же время, Заика констатирует, что правительству даже в таких условиях нужно быть настороже.

«Другое дело чиновникам не стоит расслабляться. Так, правительству необходимо будет изыскать средства для погашения внешних заимствований. И в условиях неопределенности в переговорах с МВФ необходимо применять нестандартные подходы для решения такого вопроса. Но, как показывает практика, до сегодняшнего дня им это удавалось», - добавил он.