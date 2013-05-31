С киевских летних площадок могут исчезнуть мангалы, пластиковая мебель и живая музыка

В проекте предлагается обязать рестораторов устанавливать летние площадки только возле стационарных заведений не ближе чем за 5 м от проезжей части, а на улицах с интенсивным движением еще и ограждать турникетами, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Чиновники хотят также запретить устанавливать летники на пешеходных дорожках, аллеях, газонах, а при размещении площадок на тротуарах нужно будет оставлять не менее 1,8 м для прохода.

Более того, проектом предлагается регламентировать и использование солнцезащитных зонтов и мебели. В исторической части города хотят разрешить использование зонтиков только максимально нейтральных цветов, не выше 3 м, диаметром — 4 м, а в случае установки квадратных тентов — не более 5 м по диагонали.

Чиновники хотят запретить пластмассовую мебель на всесезонных площадках, которые не стоят на фундаменте и построены из легких конструкций: мебель должна быть только из натуральных материалов — металла, дерева, ротанга, лозы. Пластмассовую мебель хотят разрешить только сезонным площадкам.

На всех летних площадках предполагается запретить живую и громкую музыку, обустройство танцполов, использование грилей и мангалов.

Между тем генеральный директор агентства "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова считает этот проект "провальным", вмешивающимся в частный бизнесс и имеющим цель только получение взяток с рестораторов, которые просто физически не смогут выполнить требований нового порядка. По ее мнению, норма о расстоянии пяти метров от проезжей части практически невыполнима из-за узости тротуаров в Киеве, а запрет мебели — прямое вмешательство в частный бизнес.

Основатель популярного кнайп-клуба "Купидон" Федор Баландин не видит "злого умысла" в правилах. "Их составляют мелкие чиновники, которые просто переписывают их с прежних документов. Но жизнь вносит свои коррективы. Поэтому на этапе обсуждения рестораторам нужно подавать свои предложения. Но вряд ли кто-то это будет делать",— полагает он.

Замечания к проекту можно будет подавать до 21 июня.