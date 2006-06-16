На пути в ВТО в Украины осталась одна страна

Следующее заседание Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины о вступлении во Всемирную торговую организацию состоится осенью 2006 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, такой договоренности достигли участники 16-го официального заседания Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины о вступлении в ВТО, которое состоялось 15 июня в Женеве (Швейцарская Конфедерация).

Как сообщал УНИАН, делегацию Украины возглавлял заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ, который от имени Украины подписал двусторонний протокол о доступе на рынки товаров и услуг с Колумбией.

В МИД отметили, что по результатам заседания страны - члены Рабочей группы (РГ) отметили существенный прогресс в процессе двусторонних и многосторонних переговоров о вступлении Украины в ВТО. Делегации стран - членов РГ заявили о своей поддержке скорейшего завершения переговоров и согласовали срок проведения следующего заседания РГ - осенью 2006 года.

Таким образом, отмечает МИД, делегации Украины осталось завершить двусторонние переговоры о доступе на рынки товаров и услуг с Киргизской Республикой - последней страной - членом ВТО, которая входит в Рабочую группу по рассмотрению заявки Украины о вступлении в эту международную организацию. Делегация Украины продолжает двусторонние переговоры с Киргизской Республикой и постарается полностью завершить переговорный процесс к следующему заседанию РГ, отмечает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Справка УНИАН. Двусторонние переговоры со странами - членами Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины о вступлении в ВТО были начаты в 1997 году.

В данное время Украине осталось подписать протоколы о взаимном доступе на рынки товаров и услуг с Киргизией и Тайванем (по информации МИД, протокол с этой страной уже парафирован). 31 мая с.г. в Женеве Украина и Китайский Тайпей (Тайвань) парафировали дополнения по тарифным обязательствам к двустороннему договору относительно взаимного доступа на рынки товаров и услуг в рамках вступления Украины в ВТО.

Всемирная торговая организация, которая заменила GATT, была создана в 1993 году на Уругвайском раунде переговоров о тарифах, которые начались в 1946 году.

В настоящее время в состав ВТО входят 150 государств. Последним, в декабре 2005 года, в ВТО вошло Королевство Тонга (ратификация должна состояться в июне 2006 года).