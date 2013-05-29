Роль гривны в международной торговле усилится – эксперт

Такое мнение в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ высказал Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

Эксперт особо подчеркнул, что новый финансовый инструмент никоим образом не повлияет на курс гривны, ведь фактическое движение реальных гривневых ресурсов происходить не будет. Котировки фьючерса на Московской бирже являются лишь неким прогнозным ориентиром, сказал эксперт.

«Этот инструмент частично помогает, и будет помогать при заключении внешнеэкономических контрактов украинскими экспортерами, импортерами, которые работают с Россией», – пояснил Охрименко. Он ожидает, что украинские экспортеры будут заключать соглашения на поставки продукции на территорию России в гривне, а не в долларе. То же касается и украинских импортеров продукции из РФ – они также получат возможность указывать в контрактах цену в гривне. Фьючерс Московской биржи будет служить курсовым ориентиром для оценки текущей стоимости товара. В то же время Охрименко полагает, что активных операций по фьючерсу «гривна-доллар» следует ожидать не ранее чем через год-два.

Напомним, ранее Роман Сульжик, управляющий директор Московской биржи по срочному рынку, сообщил, что ориентировочно 11 июня текущего года на этой биржевой площадке будет запущена торговля фьючерсом «гривна-доллар». Представитель МБ выразил уверенность, что данный инструмент будет востребован как производственными корпорациями, так и финансовым сектором, а до конца 2013 года среднедневной объем торгов фьючерсом «гривна-доллар» может составить $5-10 млн.

Сейчас беспоставочный фьючерс «гривна-доллар» (NDF) также существует на Лондонской бирже, его котировки отражают ожидания зарубежных биржевых операторов относительно будущего курса гривны.