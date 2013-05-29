В Украине диплом – не залог приема на работу (исследование)

Для успешного поиска работы хороший опыт, мотивация, связи, личные качества и даже удача более важны, чем диплом о высшем образовании, уверены украинские офисные работники.

Об этом говорится в результатах исследования Исследовательского центра компании HeadHunter (hh.ua) на украинском рынке труда, результаты которого предоставлены УНИАН.

Согласно данным исследования, большинство офисных работников (60%) не считают диплом о высшем образовании главным для поиска хорошей работы, не ценят его и большинство работодателей (51%).

«Половине опрошенных при устройстве на работу не приходилось предъявлять диплом», - отмечается в сообщении.

Как считает координатор исследовательских проектов Киевского международного института социологии Андрей Кашин, претендент на ту или иную должность обязан, прежде всего, демонстрировать общие умственные способности и профессиональные знания, «опыт работы (особенно – не по специальности) и диплом при этом становятся второстепенными». Свои выводы эксперт основывает на исследованиях компаний большого и среднего бизнеса, проводимых КМИС.

Социолог подтверждает данные hh.ua результатами исследований, проводимых КМИС. По его мнению, при подборе молодых специалистов работодатели, прежде всего, обращают внимание на умственные способности претендентов – креативность, способность анализировать информацию, системность мышления, способность к самообучению и т.д. (54%). Кроме того, важны такие личностные качества, как стрессоустойчивость, гибкость, инициативность, ответственность (51%), развитые практические навыки по специальности (47%) и уровень развития коммуникативных навыков (37%). Лишь 13% компаний считают важными наличие дополнительного образования (тренинги, курcы и т.д.), 21% – наличие опыта работы, и только 20% обращают внимание на вуз, который окончил молодой специалист.

При этом наиболее авторитетны в глазах работодателей дипломы рейтинговых национальных вузов – Университета им. Шевченко, Киево-Могилянской академии, КПИ, Университета им. Гетьмана (КНЕУ) и др. (42% опрошенных).

Если работодатель интересуется наличием диплома, то в большинстве случаев (52%) просто уточняет факт его наличия. Только у четверти опрошенных подробно расспрашивали об образовании и специализации при приеме на новое место работы. Еще 13% соискателей выполняли практические задания, чтобы подтвердить свою квалификацию.

Наиболее важными качествами работодатели считают практически-профессиональные навыки, умение решать проблемные ситуации и навыки работы с клиентами. Именно этих навыков зачастую не хватает молодым специалистам. На нехватку у нынешних выпускников практических навыков указали 61% опрошенных работодателей, неспособность решать проблемные ситуации назвали 38%, нехватку навыков работы с клиентами отметили 32%.

Справка УНИАН. Группа компаний HeadHunter - объединение онлайн-рекрутмента проектов восьми стран Северной и Восточной Европы. С 2000 года HeadHunter является одной из составляющих инфраструктуры рынка труда Украины, России, Казахстана и Беларуси. Ежемесячная аудитория сайта составляет более 600 тыс. посетителей.