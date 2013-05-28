Турция готова помогать Украине в ремонте дорог

«Я принимал участие в турецком экономическом форуме, который проходил в феврале нынешнего года, в Стамбуле. В рамках этого форума, встречался с Министром финансов и Премьер-министром Турецкой Республики. И могу с уверенностью сказать, что Турция очень заинтересована в развитии строительной отрасли вообще и строительстве дорог в частности», - сказал Игорь Прасолов.

Вместе с тем, по его словам, Турция очень заинтересована в некоторых украинских предприятиях. В частности турецкую сторону очень интересует сотрудничество в таких сферах как строительство железных дорог и самолетостроении.

Напомним, Турецкая Республика является одним из важнейших торговых партнеров Украины. По результатам 2012 года оборот торговли товаров и услуг увеличился на 8,3% и составил 6 млрд. 150 млн. дол. США. Именно в торговле с Турцией Украина традиционно имеет одно из наиболее весомых положительных сальдо, которое в 2012 году составило 1,73 млрд. долл. США. По объемам экспорта украинских товаров Турция в 2012 году заняла второе место после России (удельный вес экспорта в Турцию составил 5,4%, удельный вес импорта из Турции - 2,3%).