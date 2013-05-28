Африканец держал "окно" на российско-украинской границе

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Вячеслав Абдула.

По его сведениям, 17 мая сотрудники СБУ задержали 27-летнего гражданина одной из стран Юго-Западной Африки. Он пешком сопровождал пять иностранцев через российско-украинскую границу.

Как выяснилось, нелегалы хотели попасть на территорию Украины, но не имели для этого соответствующих документов, и обратились за помощью к переправщику.

Абдула заметил, что мужчина организовал канал незаконной переправки выходцев из стран Южной Азии через Россию в Украину вне установленных пунктов пограничного контроля.

По этому факту следственным отделом Управления СБ Украины в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. При совершении этого преступления организатору канала нелегальной миграции грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.