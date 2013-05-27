Минэкономразвития внесло правки в текст Соглашения об ассоциации с ЕС

«Мы продолжаем проведение прагматической, основанной на национальных интересах политики развития торгово-экономических отношений с другими странами и объединениями», – подчеркнул Игорь Прасолов.

Министр сообщил, что на сегодня завершена сверка и внесены все технические поправки, касающиеся компетенции Минэкономразвития, в текст Соглашения об ассоциации с ЕС.

Разработаны проекты документов, направленные на имплементацию Соглашения:

- Проект Указа Президента Украины «О национальной системе координации деятельности по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС»;

- Проект постановления Правительства «Об утверждении Программы имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС» (включает план мероприятий по реализации Программы – около 500 позиций).

«Мы значительно активизировали диалог с нашими партнерами в рамках двусторонних комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству. Работаем над началом неформального диалога с ЕС по вопросам ведения бизнеса. Разрабатываем концепцию системы государственной поддержки экспорта», – сообщил Игорь Прасолов.

По мнению министра, выполнение всех поставленных перед Минэкономразвития задач позволит заложить необходимую основу обеспечения высоких темпов экономического роста и роста благосостояния населения, предоставит реальный импульс развитию бизнеса и притоку инвестиций, будет способствовать укреплению доверия населения к власти.