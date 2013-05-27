Эксперты называют инициатором приватизации украинской ГТС Европу

«Европа является инициатором приватизации нашей ГТС. Конечно, они в этом заинтересованы. Не зря сегодня представители Европейской комиссии приезжают к нам, и мы будем обговаривать наши взаимоотношения в энергетической сфере. Они будут касаться, в том числе, вопросов нашей ГТС, а также реверсных поставок газа из Европы. Думаю, в ходе июньской конференции в Киеве к нам прибудет европейский комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер, который подтвердит тезис, что Европа заинтересована в трехстороннем консорциуме», - убежден заместитель председателя парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Онищенко.

Политик также выразил мнение, что Европа готова поддержать правительственный законопроект, разрешающий приватизацию украинской ГТС.

«Европа в качестве координатора активно выступает за модернизацию ГТС. В мае Еврокомиссия поддержала кабминовский законопроект. Скажу более, я вижу поддержку, в том числе, оппозиционных политиков правительственного законопроекта. На фоне нечестной цены на газ решение энергетического вопроса, в том числе по будущему нашей ГТС, как никогда актуально», - отметил он.

В связи с этим член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает странным заявление главы представительства ЕС в Украине Яна Томбинского относительно того, что Европа не обязывает Украину приватизировать свою ГТС.

По его мнению, голос Европы и ее требования главенствуют в энергетическом вопросе треугольнике Украина-Россия-ЕС.

«Та же Россия не посягнет на нашу ГТС без согласия Европы», - отметил он.